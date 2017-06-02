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Кольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергии

09:3202 июня 2017Просмотров: 57

В мае 2017 года Кольская АЭС выработала 781,3 млн кВтч электроэнергии, что на 214,5 млн кВтч больше, чем за тот же период 2016 года.

Всего с начала текущего года станция выработала 4 714,4 млн кВтч, что на 574,0 млн кВтч больше, чем в 2016 году.

Суммарно с момента пуска АЭС выработано более 403 млрд. кВтч электроэнергии.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки №№ 2, 3 и 4 атомной станции.
Энергоблок № 1 - в планово-предупредительном ремонте. В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 1040 МВт.

Радиационная обстановка в районе расположения Кольской АЭС и в 30-километровой зоне наблюдения не отличается от естественного природного фона. Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции находится в пределах 0,08 - 0,10 мкЗв/час (микроЗиверт в час).

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