Ковдор как центр химической промышленности региона. Губернатор Марина Ковтун подписала соглашение с компанией «Еврохим»

В Санкт-Петербурге продолжается XXI Международный экономический форум. Несколько дней лидеры государств, бизнесмены, финансисты и предприниматели общаются и ищут пути взаимного сотрудничества. Глава региона Марина Ковтун и генеральный директор компании «Еврохим» Дмитрий Стрежнев на одной из площадок форума подписали соглашение о партнерстве. Это соглашение является частью трехстороннего партнерства. В ближайшие несколько лет в правительство региона и компания «Еврохим» планируют реализовать мастер-план по развитию Ковдора как моногорода.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «У нас большие масштабные проекты впереди. Конечно, для разработки это материально-сырьевой базы нужно создать определенные условия, лучшие условия, чем те, в которых сегодня люди живут, чтобы рабочие руки оставались и приезжали в Ковдор. Конечно, для этого город должен получить новый облик, и над этой задачей мы будем работать».



По словам глав региона, в Ковдоре, который станет центром химической промышленности региона, необходимо создать оптимальные условия для жизни и труда. В ближайшие годы планируется обновить жилищно-коммунальный комплекс и городское хозяйство, а также создать дополнительные рабочие места для местного населения.



Дмитрий Стрежнев, председатель совета директоров компании «Еврохим»: «Мы презентовали стратегию с уникальными месторождениями, которые позволяют думать на сто лет вперед. Те задачи, которые стоят перед нами, невозможно решить без такого сотрудничества. У нас есть опыт, мы надеемся его реализовать, чтобы в Ковдорском ГОКе можно было не только работать, но и достойно жить».



Уже создана специальная группа, которая определит план работ на ближайшее будущее, а также определит приоритетные направления. Всего на развитие Ковдора направят 800 миллионов рублей.