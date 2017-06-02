16+
!
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Ковдор как центр химической промышленности региона. Губернатор Марина Ковтун подписала соглашение с компанией «Еврохим»

20:0902 июня 2017Просмотров: 61

В Санкт-Петербурге продолжается XXI Международный экономический форум. Несколько дней лидеры государств, бизнесмены, финансисты и предприниматели общаются и ищут пути взаимного сотрудничества. Глава региона Марина Ковтун и генеральный директор компании «Еврохим» Дмитрий Стрежнев на одной из площадок форума подписали соглашение о партнерстве. Это соглашение является частью трехстороннего партнерства. В ближайшие несколько лет в правительство региона и компания «Еврохим» планируют реализовать мастер-план по развитию Ковдора как моногорода.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «У нас большие масштабные проекты впереди. Конечно, для разработки это материально-сырьевой базы нужно создать определенные условия, лучшие условия, чем те, в которых сегодня люди живут, чтобы рабочие руки оставались и приезжали в Ковдор. Конечно, для этого город должен получить новый облик, и над этой задачей мы будем работать».

По словам глав региона, в Ковдоре, который станет центром химической промышленности региона, необходимо создать оптимальные условия для жизни и труда. В ближайшие годы планируется обновить жилищно-коммунальный комплекс и городское хозяйство, а также создать дополнительные рабочие места для местного населения.

Дмитрий Стрежнев, председатель совета директоров компании «Еврохим»: «Мы презентовали стратегию с уникальными месторождениями, которые позволяют думать на сто лет вперед. Те задачи, которые стоят перед нами, невозможно решить без такого сотрудничества. У нас есть опыт, мы надеемся его реализовать, чтобы в Ковдорском ГОКе можно было не только работать, но и достойно жить».

Уже создана специальная группа, которая определит план работ на ближайшее будущее, а также определит приоритетные направления. Всего на развитие Ковдора направят 800 миллионов рублей.

Реклама
Читайте также
Охранник против детей-инвалидов. Почему не пустили в кафе мам с колясками?В этом году 11 дворов Мурманска попали в федеральный проект «Комфортная городская среда»В Мурманской области на ремонт поликлиник потратят 540 миллионов рублейМурманская прокуратура проверила состояние городских дорог
Мурманский охранник, который не пустил детей в кафе, может сесть за решетку на пять летCпасатели тушили горящий автомобиль в МончегорскеУзник ревдинской колонии ранил заключенного ложкой с заточенной ручкойМурманские следователи разбираются в ситуации с детьми-инвалидами, которых не пустили в кафе «Сумах»Россия сняла ограничения на поставки продовольствия из ТурцииВ Кировске объявлена лавинная опасность!
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс