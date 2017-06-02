Мурманская прокуратура проверила состояние городских дорог. Сотрудники ведомства выявили ряд нарушений. Значительная их часть касается состояния лежачих полицейских на пешеходных переходах.

Прокурорские проверки на мурманских дорогах проводятся ежегодно и регулярно. Вскрывшиеся после зимы ямы в асфальте, поврежденное ограждение или светофор - всё это можно расценить как угрозу здоровью водителей и пешеходов. То же относится и к повреждённым лежачим полицейским.

Кирилл Калитенко, заместитель прокурора Первомайского округа Мурманска: «Прокуратура внесла акт прокурорского реагирования в предприятие, которое осуществляет содержание дорог, а именно мурманское муниципальное учреждение управления дорожного хозяйства. Те в свою очередь прореагировали, незамедлительно провели работы по устранению нарушения действующего законодательства. И, как вы видите, в результате проведенной работы искусственные дорожные неровности восстановлены и в настоящее время находятся в исправном состоянии».

По итогам работы так же демонтированы лежачие полицейские на улицах Буркова и Пономарёва. В скором времени их отремонтируют и вернут на прежнее место.