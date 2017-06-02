Мурманские активисты возмущены поведением сотрудников кафе, не впустивших посетителей на инвалидных колясках

Мурманские активисты возмущены поведением сотрудников одного из кафе, не впустивших посетителей на инвалидных колясках.

Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома ОНФ Мурманской области.

Видеозапись того, как трех мам с детьми на инвалидных колясках не пустили в кафе, мгновенно вызвала бурную реакцию общественности.

Женщины выбрали заведение, в том числе, потому, что подняться в него можно было на лифте прямо с улицы, однако впускат их отказались, ссылаясь на инструкцию.

Татьяна Кусайко, член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, член Совета Федерации: «Мы постоянно говорим о социальной защите людей с ограниченными возможностями здоровья. Помочь им социализироваться в обществе – обязанность каждого здорового человека. Но вместо того, чтобы создавать комфортную среду, некоторые граждане ее разрушают. Человеку с инвалидностью и без того приходится нелегко, постоянно доказывая другим и, прежде всего, себе, что он является полноценным человеком, таким же как мы с вами. В данной же ситуации речь идет о детях».