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Мурманские активисты возмущены поведением сотрудников кафе, не впустивших посетителей на инвалидных колясках

15:1502 июня 2017Просмотров: 217

Мурманские активисты возмущены поведением сотрудников одного из кафе, не впустивших посетителей на инвалидных колясках.

Об этом сообщает  пресс-служба регионального исполкома ОНФ Мурманской области.

Видеозапись того, как трех мам с детьми на инвалидных колясках не пустили в кафе, мгновенно вызвала бурную реакцию общественности.

Женщины выбрали заведение, в том числе, потому, что подняться в него можно было на лифте прямо с улицы, однако впускат их отказались, ссылаясь на инструкцию.

Татьяна Кусайко, член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мурманской области, член Совета Федерации: «Мы постоянно говорим о социальной защите людей с  ограниченными возможностями здоровья. Помочь им социализироваться в  обществе – обязанность каждого здорового человека. Но вместо того, чтобы  создавать комфортную среду, некоторые граждане ее разрушают. Человеку с  инвалидностью и без того приходится нелегко, постоянно доказывая другим  и, прежде всего, себе, что он является полноценным человеком, таким же как мы с вами. В данной же ситуации речь идет о детях».

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