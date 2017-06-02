Мурманские полицейские поймали пьяного водителя без прав

Дорожные инспекторы продолжают ловить пьяных водителей. Несмотря на внушительные штрафы, далеко не все автомобилисты соблюдают сухой закон. Очередного гонщика в момент опасных маневров задержали в Ленинском округе Мурманска.

Во время патрулирования дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль «Ауди». Водитель грубо нарушал правила. В районе кольца на улице Лобова его остановили для проверки. Инспекторы заподозрили, что мужчина за рулем нетрезвый. В присутствии понятых предложили пройти тест на алкоголь.



С результатами прибора водитель не согласился. Проходить медицинское освидетельствование в наркодиспансере отказался. А машину мужчина вообще водил без прав. Полицейские составили протокол. По решению суда, водителя иномарки отправили под арест на 10 суток.