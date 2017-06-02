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Мурманские следователи разбираются в ситуации с детьми-инвалидами, которых не пустили в кафе «Сумах»

16:2402 июня 2017Просмотров: 280

Следователи регионального следственного комитета проверяют информацию о нарушении прав детей - инвалидов работниками кафе «Сумах», расположенного в центре Мурманска.

Мурманские следователи проводят проверку, после которой будет дана правовая оценка действиям работников, которые не пустили трех мам с детьми в инвалидных колясках в кафе, согласно размещенной на странице одной из социальных сетей видеозаписи.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи, проводятся необходимые проверочные мероприятия, по завершении которых следствием будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

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