Мурманский охранник, который не пустил детей в кафе, может сесть за решетку на пять лет

Следственным комитетом по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 136 УК РФ «нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».

По данным следствия, днем 28 мая работники не пустили в кафе трех мам, дети которых находились в инвалидных колясках.

В настоящее время завершен осмотр места происшествия, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление конкретных лиц по данному уголовному делу, сбор и закрепление доказательств для установления полной и объективной картины произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.