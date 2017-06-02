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Мурманский охранник, который не пустил детей в кафе, может сесть за решетку на пять лет

18:0802 июня 2017Просмотров: 241

Следственным комитетом по Мурманской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 136 УК РФ «нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».

По данным следствия, днем 28 мая работники не пустили в кафе трех мам, дети которых находились в инвалидных колясках.

В настоящее время завершен осмотр места происшествия, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление конкретных лиц по данному уголовному делу, сбор и закрепление доказательств для установления полной и объективной картины произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Виновному может грозить до пяти лет лишения свободы.

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