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Не пропустил на дороге пожарных или врачей – убил человека

20:0502 июня 2017Просмотров: 67

Мурманские полицейские совместно с пожарными провели на городских дорогах операцию «Маячок». Машины МЧС с включенными сиренами проехали по улицам и проспектам. Такая акция призвана напомнить водителям, как вести себя на дороге, когда рядом в потоке движется транспорт спецслужб. Ведь минута промедления может обернуться трагедией.

Пожарная машина покидает гараж, воет сирена, мигает проблесковый маячок, спасатели мчатся на вызов. По всем известному правилу, в такой ситуации другие водители должны уступить дорогу и не мешать движению спецтехники. Однако нередко автолюбители пренебрегают правилами.

Евгения Новикова,  инспектор по пропаганде отдельного батальона ДПС Мурманска: «За непредоставление проезда указанному транспорту и обгон его предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей, а так же лишение права управления транспортным средством на срок от одного до трёх месяцев».

По результатам проверки полицейские нарушений не выявили. В этот раз мурманские водители показали себя с лучшей стороны.

Однако случаи, когда водители не пропускают спецтехнику происходят регулярно. Например, в феврале этого года, водитель камаза не пропустил скорую, за что получил штраф.

Подобных случаев по России масса. Не всегда спецслужбы и водители находят общий язык.

Подобный случай на Камчатке закончился трагедией. Женщина отказалась убрать с дороги свой автомобиль. Скорая не смогла проехать, больной умер, не дождавшись помощи врачей.

Поэтому ГИБДД еще раз напоминает, что от соблюдения правил дорожного движения зависит не только благополучие и жизнь водителя, но и жизни других людей.

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