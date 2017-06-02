«Норникель»: автоматизация северного завоза позволит эффективно планировать грузоперевозки

Новая разрабатываема система северного завоза в России, основанная на автоматизации и отслеживании грузов, поможет эффективней планировать грузоперевозки в арктические территории.



Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщил старший вице-президент - заместитель председателя совета директоров компании «Норникель» Андрей Бугров.

«Мы знаем потребности нашего предприятия, но есть потребности населенных пунктов, каких-то других компаний. Это (новая система северного завоза, - прим. ТАСС) поможет упорядочить сбор заявок того, что есть. Соответственно, под эту более реалистическую и понятную картинку того, что надо завезти, можно будет эффективнее планировать финансирование завоза», - сказал он.

Бугров отметил, что завоз в северные территории Красноярского края и предприятия компании осуществляются с помощью судов «Енисейского речного пароходства» (основной акционер - «Норникель») и собственного ледокольного флота. В северные территории отправляются горюче-смазочные материалы, продукты питания, стройматериалы и песок.

«Причем по достаточно льготным ставкам, потому что это некий элемент субсидии, который компания тем самым предоставляет, для того чтобы цены на продукты питания в Норильске не были чрезмерными или слишком завышенными», - подчеркнул он.

Продукция предприятий компании вывозится в морские порты с помощью собственного ледокольного флота компании. «Эта программа и система отработана, она долгие годы существует», - добавил Бугров.

Ранее руководитель проектного офиса «Северный завоз» Юлия Зворыгина сообщила ТАСС, что новая система появится в пилотных регионах к концу 2018 года.

Новая система будет работать по принципу международной системы бронирования GDS (Global Distribution System), но уже не только для пассажиров (для них такие системы есть), а для грузов. Первоначально планируется оснастить этой системой именно водный транспорт, а потом к ней присоединятся и железнодорожный транспорт, и автомобильный. Особенность этой системы в том, что это не просто кто-то будет видеть, где едет груз, но еще и сможет оплатить и застраховать его без посредников.

Пока два региона пожелали выступить пилотными для обкатки информационной системы северного завоза - Якутия и Камчатка. В Якутии 89,87% населения проживает в зоне северного завоза, Камчатка входит в эту зону целиком. Всего в России насчитывается 25 регионов северного завоза, в том числе восемь арктических, из них три субъекта на 100% входят в территорию северного завоза.







