«Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничестве

В Санкт-Петербурге, в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017), губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и вице-президент – статс-секретарь – руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления «Норникеля» Елена Безденежных подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.

Соглашение предусматривает поддержку правительством края инвестиционных проектов «Норникеля» и, в частности, основного актива компании в Забайкалье – Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК), сообщает пресс-служба «Норникеля».

Выход Быстринского ГОКа на проектную мощность существенно повлияет на доходную часть бюджета Забайкальского края. При положительной конъюнктуре цен на продукцию поступление налогов в региональный и местные бюджеты может составить до 4,68 млрд руб. в первые 5 лет, за 10 лет – до 18,4 млрд руб. Придерживаясь высоких стандартов социальной ответственности, «Норникель», также обязуется направить на финансирование социальных проектов правительства Забайкальского края и местных органов самоуправления до 1 января 2027 г. не менее 3,29 млрд руб. Перечень таких социальных проектов планируется согласовывать ежегодно, деньги компания будет перечислять Фонду развития Забайкальского края.

«Освоение Быстринского месторождения - это проект общероссийского значения, входящий в перечень первоочередных проектов Сибирского федерального округа. Он получил всестороннюю поддержку краевых властей, в том числе статус регионального инвестиционного проекта. Особенностями проекта являются собственная ресурсная база со сроком эксплуатации более 30 лет, рациональная логистика и хорошо подготовленная транспортная инфраструктура», - подчеркнула на церемонии подписания соглашения Елена Безденежных.

Общий объём инвестиций в проект составил около 90 млрд руб. Созданы объекты производства (обогатительная фабрика, карьеры, хвостохранилища и т.д.) и жизнедеятельности. От ст. Борзя Забайкальской железной дороги до ст. Газимурский завод построена железная дорога протяженностью 227 км и пропускной способностью не менее 4 млн т грузов в год. В результате осуществления проекта создано 2000 новых рабочих мест. Для обеспечения деятельности ГОКа на аутсорсинге потребуется создание ещё около 1500 рабочих мест.







