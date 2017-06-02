16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

«Норникель» вложит 850 млн рублей в решение жилищных проблем в Арктике

15:4402 июня 2017Просмотров: 50

Последние 10 лет компания ежегодно выделяет 850 млн рублей на переселение пенсионеров из Норильска.

Компания «Норникель» - крупнейшей в мире производитель рафинированного палладия и никеля - направит в 2017 году 850 млн рублей на решение жилищных проблем в арктических регионах.

Об этом сообщила в пятницу ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова.

«Норникель» 10 лет выделяет средства на переселение пенсионеров из Норильска. Это 850 млн рублей ежегодно. Два последние года федеральное правительство не финансировало свою часть программы. Надеемся, что с 2018 года ситуация изменится», - сказала Зелькова.

По ее мнению, это один из эффективных примеров государственно-частного партнерства. «Емкость этой программы 2 тыс. человек в год. Безусловно, можно было бы увеличить пропускные способности этой программы, если бы все участники согласились вкладывать чуть большие ресурсы, но учитывая непростую экономическую ситуацию, пока мы не дождемся такого решения», - добавила собеседница агентства.

«Норникель» - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого «Норникель» производит побочные металлы - кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий группы компаний «Норникель» являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.



Читайте также
В Кировске объявлена лавинная опасность!Приём в Нахимовское училище продлёнМурманские активисты возмущены поведением сотрудников кафе, не впустивших посетителей на инвалидных коляскахВ Кандалакше задержали молодого человека, находящегося в федеральном розыске
Активисты экологической организации подготовили для мурманчан развлекательную программу к Дню охраны окружающей средыМузыка, танцы и ситар. На этих выходных в Заполярье пройдет фестиваль индийской культурыВ Апатитах горел гаражРебята из Мурманской области представят свои коллекции средств химической защитыВор-домушник из Мурманской области извинялся в суде за совершенные преступленияПолиция ищет очевидцев ДТП в районе торгового центра Мурманск Молл
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс