«Норникель» вложит 850 млн рублей в решение жилищных проблем в Арктике

Последние 10 лет компания ежегодно выделяет 850 млн рублей на переселение пенсионеров из Норильска.



Компания «Норникель» - крупнейшей в мире производитель рафинированного палладия и никеля - направит в 2017 году 850 млн рублей на решение жилищных проблем в арктических регионах.



Об этом сообщила в пятницу ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова.

«Норникель» 10 лет выделяет средства на переселение пенсионеров из Норильска. Это 850 млн рублей ежегодно. Два последние года федеральное правительство не финансировало свою часть программы. Надеемся, что с 2018 года ситуация изменится», - сказала Зелькова.

По ее мнению, это один из эффективных примеров государственно-частного партнерства. «Емкость этой программы 2 тыс. человек в год. Безусловно, можно было бы увеличить пропускные способности этой программы, если бы все участники согласились вкладывать чуть большие ресурсы, но учитывая непростую экономическую ситуацию, пока мы не дождемся такого решения», - добавила собеседница агентства.

«Норникель» - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого «Норникель» производит побочные металлы - кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий группы компаний «Норникель» являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.







