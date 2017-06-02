«Норникель» выступил за сохранение ранней пенсии в Арктике

По словам руководителя блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании Ларисы Зельковой, «это один из способов мотивировать людей работать в сложных условиях».



Компания «Норильский никель» - крупнейший в мире производитель рафинированного палладия и никеля - выступает за сохранение ранней пенсии в арктических регионах даже при условии увеличения пенсионного возраста в стране.



Об этом рассказала ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова.

«Норникель» - один из крупнейших работодателей в арктической зоне, и, конечно, мы заинтересованы в сохранении тех социальных стандартов, которые существуют у наших работников, гарантированные нашим законодательством, а именно - более ранний выход на пенсию. Мы считаем, что это оправдано, так как государство выделяет не так много ресурсов для поддержки работоспособного населения в этих районах (арктических). На мой взгляд, ранняя пенсия и начисление коэффициентов - это один из способов мотивировать людей работать в сложных условиях, а не в Сочи. Поэтому мы за сохранение ранней пенсии, даже если произойдет увеличение пенсионного возраста», - сказала Зелькова.

По данным Пенсионного фонда РФ, гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также людям, ранее работавшим в таких районах, предоставлено право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, на увеличение фиксированной выплаты к одному из видов страховой пенсии: по старости, инвалидности или по случаю потери кормильца.

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставляется мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж не менее 25 и 20 лет соответственно.

Гражданам, работавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, страховая пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.

«Норникель» - крупнейший в мире производитель рафинированного палладия и никеля, один из крупнейших производителей платины и меди. Помимо этого «Норникель» производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий компании «Норникель» являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

ПМЭФ проходит с 1 по 3 июня. Мероприятия форума объединены девизом «В поисках нового баланса в глобальной экономике».







