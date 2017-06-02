Охранник против детей-инвалидов. Почему не пустили в кафе мам с колясками?

Добро пожаловать, а инвалидам вход запрещён. Вопиющая ситуация произошла в одном из мурманских кафе. Накануне дня защиты детей, трёх мам с детьми в инвалидных колясках не пустили в кафе пообедать и достаточно в грубой форме отказали в обслуживании. История уже вышла на федеральный уровень и вызвала бурный резонанс. С владельцами кафе и мамами детей пообщались наши корреспонденты - Татьяна Юлусова, Александр Саницкий и Антон Батаев.

Три мамы, у каждой дочь с заболеванием ДЦП. Они гуляли по городу, потом решили зайти в кафе, угостить девочек мороженным. Но их ждал холодный приём, а не лакомство. Оказывается, с колясками нельзя посещать этот общепит.



Охранник так и не показал - где и что написано. Лишь категорично запретил вход. Спорить с гардеробщиком девушкам надоело, они пошли в другое кафе, но осадок остался.



Ирина Краснопольская: «Да, возмущены. Кругом говорят о доступности. И как дальше? Человека с инвалидной коляской не пустят?»



Светлана Евтушенко: «Они не ходячие, все трое. Это какие-то особенные коляски? Конечно, это инвалидные коляски, которые стоят очень много денег. И оставлять их нельзя, это же наши ноги. Мы без них никуда. Грубо вёл себя? Сначала грубо. А потом, когда он увидел, что идёт съёмка он замолчал. Стал выдавать и принимать вещи».



Интересно, а как отреагирует он на нашу съёмку? Мы решили тоже посетить это заведение в центре Мурманска.



Попасть в кафе можно двумя способами. Либо по лестнице, которая находится внутри здания. Либо с помощью лифта.



Именно поэтому мамы выбрали это заведение. На лифте очень удобно заходить с колясками. Девушки поочередно поднялись наверх, прошли по коридору, как и мы. А вот здесь уже их остановил охранник.



Администратор в кафе, попросили подождать. На своём рабочем месте и человек, который принимает одежду. Правда, не герой ролика, его коллега.



Владимир Кривошеев, гардеробщик: «У нас распоряжение - с колясками не пускать. Не знаю, что там как было. Коляски остаются у меня, а дальше с ребёночком в зал. У нас специальные кресла есть. Так это инвалидная коляска. А с инвалидной коляской у нас всегда проезжают».



Тип, размер и вид коляски - не имеют значение. Кафе - публичное место. Внутренние правила могут распространяться только на сотрудников предприятия. По закону, отказать в обслуживании вот этот человек не имел право.



Илонна Зимарёва, управляющая кафе: «Я была не в курсе. Я это узнала из видео. Это всё ужасно, Объяснения такому дать не могу, потому, что это вопиющий факт. У нас никогда такого не бывает. И инвалиды приходят, и на колясках и взрослые. У нас и столы вот есть специальные, где им было бы удобно сидеть. Такой ситуации в принципе не могло быть. И почему он так себя повёл - я не знаю».



Светлана Ефанова, администратор кафе: «С ограниченными да, конечно пускаем. У нас недавно банкет был. Сидели люди, были очень довольны. Я со своей стороны приношу извинения, от всего заведения. В дальнейшем будем разбираться».



Кристина, Александра и Надежда до сих пор не понимают - почему чужие люди не разрешили им в праздник скушать мороженое. А мамы говорят, что это не первый случай. Им несколько месяцев назад уже отказывали в этом заведении. Так же они пришли с колясками. Девочки без них не могут ходить, это как говорят мамы - их ноги.



Юлия Бушуева: «Ребёнку 7 лет, она рассчитана на вес до 50-ти килограмм, даже в некоторых случаях до 70 килограмм, дети бывают разные. Видно же, что ребёнок большой и коляска большая».



Администрация кафе уже выступила с извинениями, охранник, который встал на пути - уволен. Историей возмущены все - уполномоченный по правам ребёнка Мурманской области, общественники и надзорные органы. В кафе уже сегодня состоялись проверки.

Мамы девочек - Кристины, Александры и Надежды - читали в СМИ, что сотрудники извинились, но принимать их не намерены. Они будут писать заявление в прокуратуру. Женщины считают, что такое заведение надо закрыть.

И вот новость последнего часа. Следственный комитет сообщает – возбуждено уголовное дело по нарушению прав и свобод детей - инвалидов работниками кафе.

Сообщается: в настоящее время завершен осмотр места происшествия, проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление конкретных лиц по данному уголовному делу. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией этой статьи - до пяти лет лишения свободы.