16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Ребята из Мурманской области представят свои коллекции средств химической защиты

14:2002 июня 2017Просмотров: 53

В Галерее безопасности Мурманской области ведется подготовка к открытию летнего сезона, в рамках которого будут представлены новые выставки, в том числе экспозиция «Индивидуальные средства защиты», посвященная объявленному в МЧС России Году гражданской обороны.

Причем экспонаты - из частных коллекций юных мурманчан: Тимофея Карьгина, учащегося Кадетской мурманской школы, и Степана Мельникова, студента колледжа областного центра.

На выставке будут представлены образцы как времен Первой Мировой войны, так и современного производства СССР, Финляндии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Польши, Чехии, Венгрии, Югославии, Италии, Германии. Также можно будет увидеть средства защиты, которые использовали ликвидаторы Чернобыльской трагедии.

Степан и Темофей близкие друзья, хоть и учатся в разных учебных заведениях, их сблизило общее хобби, теперь ребята обмениваются экземплярами из своих коллекций и устраивают совместные выставки.

Нынешняя экспозиция также станет их совместным проектом.

Ребята пообещали организаторам музейно-выставочного центра лично проводить тематические встречи с посетителями галереи.

Открытие выставки «Индивидуальные средства защиты» планируется во второй половине июня, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Все экскурсии в галерее проводятся бесплатно.

Режим работы музейно-выставочного центра, расположенного по адресу: улица Шевченко, дом 32, в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Прием заявок на экскурсии принимаются по телефону Центра противопожарной пропаганды и общественных связей (815 2) 53-81-94.

Читайте также
В Апатитах горел гаражВор-домушник из Мурманской области извинялся в суде за совершенные преступленияПолиция ищет очевидцев ДТП в районе торгового центра Мурманск МоллВ Кировске по кладбищу бродит голодный медведь
Завтра в Мурманской области ожидаются осадкиПервый круиз на Землю Франца-Иосифа стартует из Мурманска 14 июняВ Мурманской области экзамены по выбору у девятиклассников прошли в штатном режимеКировские рабочие едва не убили ребенка, очищая крышу от снега«Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничествеВ Мурманской области начался второй этап операции «Тонировка»
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс