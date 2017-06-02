Ребята из Мурманской области представят свои коллекции средств химической защиты

В Галерее безопасности Мурманской области ведется подготовка к открытию летнего сезона, в рамках которого будут представлены новые выставки, в том числе экспозиция «Индивидуальные средства защиты», посвященная объявленному в МЧС России Году гражданской обороны.

Причем экспонаты - из частных коллекций юных мурманчан: Тимофея Карьгина, учащегося Кадетской мурманской школы, и Степана Мельникова, студента колледжа областного центра.

На выставке будут представлены образцы как времен Первой Мировой войны, так и современного производства СССР, Финляндии, Норвегии, Швеции, Нидерландов, Польши, Чехии, Венгрии, Югославии, Италии, Германии. Также можно будет увидеть средства защиты, которые использовали ликвидаторы Чернобыльской трагедии.

Степан и Темофей близкие друзья, хоть и учатся в разных учебных заведениях, их сблизило общее хобби, теперь ребята обмениваются экземплярами из своих коллекций и устраивают совместные выставки.

Нынешняя экспозиция также станет их совместным проектом.

Ребята пообещали организаторам музейно-выставочного центра лично проводить тематические встречи с посетителями галереи.

Открытие выставки «Индивидуальные средства защиты» планируется во второй половине июня, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Все экскурсии в галерее проводятся бесплатно.

Режим работы музейно-выставочного центра, расположенного по адресу: улица Шевченко, дом 32, в рабочие дни (понедельник – пятница) с 10 до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Прием заявок на экскурсии принимаются по телефону Центра противопожарной пропаганды и общественных связей (815 2) 53-81-94.