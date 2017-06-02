Россия сняла ограничения на поставки продовольствия из Турции

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ограничений на поставки продовольствия в Россию из Турции.

Согласно документу, Россия сняла запрет на поставки турецких огурцов, яблок и груш, винограда, клубники и земляники, частей тушек и субпродуктов кур и индеек.

При этом сохраняется запрет на ввоз в Россию томатов из Турции.

Кроме того, постановлением отменен запрет на выполнение турецкими компаниями строительных работ в России.

Решение о снятии запретов во взаимной торговле между двумя странами было принято 3 мая во время переговоров между президентами России и Турции в Сочи. 22 мая вице-премьер Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек подписали в Стамбуле совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле, сообщает Интерфакс.

Россия запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24.