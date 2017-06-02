Россия сняла запрет на турецкие огурцы и клубнику

Из перечня сельхозпродукции из Турции, которая запрещены к ввозу в РФ, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника.

Об этом сообщает официальный сайт Правительства России.

Кроме того, отменён запрет на выполнение определённых видов работ и оказание ряда услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турции.

Речь идет, в том числе, о деятельность туристических агентств и других организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма.