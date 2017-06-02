Сегодня 1866 выпускников школ Мурманской области сдают ЕГЭ по математике

Согласно расписанию проведения единого государственного экзамена 2 июня проходит экзамен по математике профильного уровня. Его продолжительность составляет 3 часа 55 минут, экзамен будут писать 1866 человек.



Экзаменационная работа профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Для получения аттестата и поступления в вузы необходимо набрать 27 баллов.



Для сдачи экзамена задействовано 26 пунктов его проведения, во всех печать контрольных измерительных материалов будет проходить в аудиториях.



«Основной период ЕГЭ в Мурманской области проходит с соблюдением всех необходимых мер информационной безопасности. Во всех пунктах организовано видеонаблюдение в онлайн режиме. Контроль за процедурой проведения экзамена будут осуществлять общественные наблюдатели, в числе которых представители Российского союза молодежи, члены государственной экзаменационной комиссии, сотрудники отдела по надзору и контролю в сфере образования. Не стоит рисковать своим будущим, ЕГЭ по силам сдать каждому выпускнику», - напомнила министр образования и науки региона Наталия Карпенко.



Результаты экзамена будут объявлены участникам не позднее 16 июня.