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Телепрограмма на 4 июня (воскресенье)

17:4002 июня 2017Просмотров: 77

Программа передач канала ТВ21+

Воскресенье, 04 июня 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:20 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+) 

Золотые врата Сибири (Фильм ТК «С1», г. Сургут). Рассказ о неизвестных страницах освоения Сибири, о развитии Тобольской губернии и Тюменского края, а также о гениальном картографе и архитекторе Ремезове Семене Ульяновиче. В фильме по-сибирски эпично, жёстко и реалистично показана жизнь дикого и свободного таёжного края, охваченного колонизацией.

07:00 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

09:30 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Великолепный Гоша.

Трям! Здравствуйте!

09:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

10:01 Мультимир (6+)

Удивительная бочка.

Зимняя сказка.

Осенние корабли.

10:30 Не может быть!  Художественный фильм (12+)

СССР. 1975 г. 

Комедия.

В ролях: Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный, Михаил Светин, Олег Даль. 

Фильм включает три новеллы о негативных явлениях провинциальной жизни молодой страны Советов: тупости, пьянстве, стяжательстве, бездуховности — всем том, что и сейчас существует благополучно и повсеместно. 

12:08 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Север в каждом из нас.

12:11 Познавательная программа (12+) 

Солнечные и лунные затмения.

Египетские пирамиды.

Закон сохранения энергии.

12:31 Смертельные опыты. Документальный цикл (16+)

Жизнь настоящего ученого во все времена – самоотверженный подвиг. Служить науке – значит, быть готовым обречь себя на лишения и жертвы, стать изгоем, и, возможно, подвергнуть реальной опасности свое здоровье и даже жизнь. При этом ученые  - жертвы стереотипов. Каково это - делать открытия? Чего стоит истина? Чьи имена незаслуженно забыты? Судьбоносные, рискованные и самые трагические страницы истории науки и тех, кто ее продвигает, в  документальном цикле «Смертельные опыты». 

12:57 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

13:00 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории. 

13:47 Из коллекции ТВ-21 (6+) 

Золотое правило механики. 

Астероиды и метеориты. 

14:00 Из коллекции ТВ-21 (12+)

Краса Заполярья – 2017. Документальный фильм. 

15:00 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур. 

15:23 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

15:25 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Север в каждом из нас.

15:30 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Великолепный Гоша.

Трям! Здравствуйте!

15:56 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:02 Телегазета (12+)

16:30 Приключения тела. Документальный цикл (16+)

«Приключения тела» переносят горожанина, уставшего от стресса и однообразия жизни, в самые удивительные места планеты и заставляют пережить настоящий адреналиновый взрыв! Добровольцам-испытуемым приходится отказываться от сна, голодать в раскаленной пустыне, превращаться в культуриста, уплывать в шторм в открытое море, погружаться на дно зимнего Байкала, заходить в самое пекло пожара, летать на реактивном самолете и выжимать максимальную скорость из гоночного болида… На что способен наш организм в условиях экстремальной перегрузки? Как наш мозг реагирует на ситуацию на грани жизни и смерти? Какие таинственные механизмы включаются в нашем теле, чтобы помочь человеку выжить любой ценой?

16:56 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Север в каждом из нас.

17:02 Концерт Тамары Гвердцители «Я несу в ладонях свет» (16+) 

Запись 2012 г. 

Этот концерт - подведение итогов творчества и работы коллектива артистки за прошедшие годы. В программе – песни из любимых кинофильмов, музыкальные произведения самых известных и популярных композиторов. Жанр классического академического вокала и эстрадного искусства органично переплетется в канве музыкального представления. В концерте принимают участие Дмитрий Дюжев, группа "Би2", Диана Арбенина, Владимир Пресняков и другие. 

18:06 Артист. Художественный фильм (16+)

Франция, Бельгия. 2011 г.

Драма.                                              

В ролях: Жан Дюжарден, Беренис Бежо, Джон Гудман, Джеймс Кромуэлл, Пенелопа Энн Миллер, Мисси Пайл, Угги, Битси Таллок, Джоэль Мюррей, Малкольм МакДауэлл. 

Голливуд, 1927 год. Звезда немого кино Джордж Валентайн и слышать не хочет о микрофонах на съемочной площадке. А безнадежно влюбленная в Валентайна статистка Пеппи Миллер стремительно набирает популярность в новом звуковом кинематографе. Только любовь поможет героям обрести счастье.

19:49 Из коллекции ТВ-21 (6+) 

Большой адронный коллайдер. 

Черные дыры. 

20:03 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории. 

20:51 Из коллекции ТВ-21 (6+)

Север в каждом из нас.

20:53 Из коллекции ТВ-21 (6+) 

Закон Архимеда. 

21:00 Непобедимые. Художественный фильм (16+) 

Франция. 2013 г. 

Комедия. 

В ролях: Жерар Депардье, Атмен Келиф, Виржини Эфира, Эдуард Баэр, Даниэль Прево, Бруно Лоше, Мишель Галабрю, Кароль Франк, Тассадит Манди, Симон Абкарян. 

Объявление о международном турнире по игре в петанк, организованном знаменитым Дарси, перевернет жизнь Момо и разбудит позабытые мечты стать чемпионом и жить своим увлечением. Взбудораженный встречей с Каролиной, Момо заключит мир с самим собой и сможет противостоять предрассудкам. Неоцененные, отвергнутые и помятые — они станут Непобедимыми. 

22:41 National Geographic. Документальный цикл (16+)

Цикл научно-популярных фильмов производства Национального географического общества США, посвященных науке, природе, культуре и истории. 

23:29 Клиника. Художественный фильм (16+)

Россия. 2006 г.

Остросюжетная драма.

В ролях: Евгений Сидихин, Вера Сотникова, Евгений Леонов-Гладышев, Артур Ваха, Георгий Корольчук, Андрей Астраханцев, Светлана Обидина, Александр Рапопорт, Аркадий Коваль, Марианна Семенова. 

Это клиника. Со всей размеренной и страшной жизненной рутиной. Усталые врачи и страдающие пациенты, вечная нищета и нехватка самого необходимого. Но случаются события, способные нарушить привычный уклад приморской больницы.  В один из дней исчезают дорогое медицинское оборудование и наркотические препараты, предназначенные для тяжелобольных пациентов. Что происходит в этой провинциальной больнице и как вернуть ее работу в привычное русло, не знает никто. Это под силу только решительным и знающим свое дело людям… 

01:10 Телегазета (12+)

01:30 Не может быть!  Художественный фильм (12+)

СССР. 1975 г. 

Комедия. 

В ролях: Михаил Пуговкин, Нина Гребешкова, Вячеслав Невинный, Михаил Светин, Олег Даль. 

Фильм включает три новеллы о негативных явлениях провинциальной жизни молодой страны Советов: тупости, пьянстве, стяжательстве, бездуховности — всем том, что и сейчас существует благополучно и повсеместно. 

03:02 Телегазета (12+)

03:20 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+) 

Золотые врата Сибири (Фильм ТК «С1», г. Сургут). Рассказ о неизвестных страницах освоения Сибири, о развитии Тобольской губернии и Тюменского края, а также о гениальном картографе и архитекторе Ремезове Семене Ульяновиче. В фильме по-сибирски эпично, жёстко и реалистично показана жизнь дикого и свободного таёжного края, охваченного колонизацией.

04:00 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Трудовая армия. Фильм создан на основе уникальных свидетельств российских немцев, которые в 1940-е годы были призваны в ряды так называемой «трудовой армии». Они прошли через полное бесправие, голод и тяжелый принудительный труд, но остались людьми.

Коми Лапландия. Фильм о лапландской диаспоре коми (зырянского) народа. Как они живут? Помнят ли покинутую родину? Не забыты ли язык и традиции?

В ледяном плену. Фильм-посвящение воинам-партизанам Заполярья, героически сражавшимся в годы Великой Отечественной Войны. 70 лет назад за Полярным кругом были созданы первые партизанские отряды. Авторы создали частичную реконструкцию  трагических событий зимнего партизанского похода 1942 года,  известного под названием «Ледовый».

 

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