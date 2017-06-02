Телепрограмма на 5 июня (понедельник)

Понедельник, 05 июня 2017 г.

06:00 Телегазета (12+)

06:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

07:00 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

07:30 Наше Утро. Информационно-развлекательная программа (12+)

10:00 Телегазета (12+)

10:15 Непобедимые. Художественный фильм (16+)

Франция. 2013 г.

Комедия.

В ролях: Жерар Депардье, Атмен Келиф, Виржини Эфира, Эдуард Баэр, Даниэль Прево, Бруно Лоше, Мишель Галабрю, Кароль Франк, Тассадит Манди, Симон Абкарян.

Объявление о международном турнире по игре в петанк, организованном знаменитым Дарси, перевернет жизнь Момо и разбудит позабытые мечты стать чемпионом и жить своим увлечением. Взбудораженный встречей с Каролиной, Момо заключит мир с самим собой и сможет противостоять предрассудкам. Неоцененные, отвергнутые и помятые — они станут Непобедимыми.

11:58 EUROMAXX. ОКНО В ЕВРОПУ. ТВ-шоу (16+)

Euromaxx - топовое ТВ-шоу немецкой медиакомпании DW. Оригинальная версия программы, которая производится DW в Берлине, недавно отметила свой юбилей – 10 лет.

Euromaxx - первый тележурнал, рассказывающий о европейских событиях 365 дней в году.

Euromaxx - это многогранный взгляд на жизнь Европы и европейцев. Это яркий калейдоскоп сюжетов: дизайн и архитектура, мода и стиль, города и характеры, вкусная еда и хорошая музыка.



12:30 Приключения тела. Документальный цикл (16+)

«Приключения тела» переносят горожанина, уставшего от стресса и однообразия жизни, в самые удивительные места планеты и заставляют пережить настоящий адреналиновый взрыв! Добровольцам-испытуемым приходится отказываться от сна, голодать в раскаленной пустыне, превращаться в культуриста, уплывать в шторм в открытое море, погружаться на дно зимнего Байкала, заходить в самое пекло пожара, летать на реактивном самолете и выжимать максимальную скорость из гоночного болида… На что способен наш организм в условиях экстремальной перегрузки? Как наш мозг реагирует на ситуацию на грани жизни и смерти? Какие таинственные механизмы включаются в нашем теле, чтобы помочь человеку выжить любой ценой?

13:00 Телегазета (12+)

13:15 Сокровища О.К. Художественный фильм (16+)

Россия. 2013 г.

Приключенческая комедия.

В ролях: Алексей Воробьев, Эльвира Ибрагимова, Байбулат Батуллин, Мария Кожевникова, Сергей Шакуров, Виктор Вержбицкий, Гоша Куценко, Сергей Никоненко.

Во время осады Казани Иваном Грозным прекрасная ханша Сююмбике приказывает спрятать несметные богатства в озере Кабан. И вот уже 500 лет судьба клада неизвестна…

В наши дни тайна сокровищ открывается обаятельному ловеласу Кириллу, и он устремляется на поиски. На пути к богатствам Кирилл знакомится с неприступной красавицей Гулей, которая совершенно не собирается попадать под влияние чар авантюриста. Но совместные похождения и постоянно преследующая опасность заставляют молодых людей иначе посмотреть друг на друга. И неужели только сокровища могут стать главной наградой за опасные приключения?!

15:10 Познавательная программа (12+)

Кислоты и щелочи.

Строение вещества.

Как устроен барометр?

15:30 Мастера. Документальный цикл (12+)

Программа о людях и их профессиях. Каждая серия - рассказ о редких и необычных специальностях. На сегодняшний день в России существует около 7000 профессий, многие из которых пришли из древности и стали национальным достоянием. Стеклодув, колокольник, печник, оленевод или корабельный плотник - кто в XXI веке хранит профессиональные тайны этих ремесел? В чем их особенность и где они хранятся? В каждом выпуске ведущий проекта Тимур Султанов знакомится с искусными умельцами, погружается в их быт и пытается обучиться их мастерству. "Мои друзья шутят, что скоро в моей трудовой книжке не останется свободных строк. Ну и что, зато я уверен, что в самых суровых жизненных обстоятельствах я смогу выстругать себе деревянную лачугу, выковать нож и даже выдуть из стекла пару стаканов", - рассказывает Тимур.

16:00 Телегазета (12+)

16:18 Мультимир (12+)

Мы живем в России.

16:19 Познавательная программа (12+)

Кислоты и щелочи.

16:30 В мире чудес. Документальный цикл (16+)

Мистическо-документальный цикл о наиболее спорных и непостижимых загадках Вселенной. Доктора наук и эзотерики, священнослужители и маги, психотерапевты и парапсихологи – все они задаются вопросами, связанными с тайнами мироздания и человеческого «я». Число таких вечных вопросов переваливает за тысячи, и каждая эпоха приносит с собой новые загадки. Очевидцы событий, научные эксперты, пытливые мыслители рассуждают об исторических и современных явлениях «сверхъестественного» - о формуле бессмертия, библейских чудесах, возможностях перерождения, путешествиях во времени, ясновидении и контактах с потусторонними силами.

17:20 Познавательная программа (12+)

Строение вещества.

Как устроен барометр?

17:34 Фильмы-участники Всероссийского телевизионного конкурса «Федерация» (16+)

По городам и весям. Село Конь-Колодезь (Фильм ТРК «Липецкое время», г. Липецк). Конь-Колодезь называют «морским» селом, несмотря на то, что до ближайшего моря полторы тысячи километров. «Морская» история села началась с флотоводцев и сподвижников Петра Первого — дворян Сенявиных. За хорошую службу те получили здесь земли от императора и выстроили усадьбу. Дом у Сенявиных получился удивительный — настоящий сухопутный корабль - с крышей-палубой и окнами-иллюминаторами. Есть в селе и другие достопримечательности - дуб-исполин, который помнит еще времена Ивана Грозного, и «сосна влюбленных». Последняя, по легендам, помогает одинокому человеку найти свою вторую половинку. В эти же места туристы приезжают пощекотать себе нервы в «подземном» путешествии: Конь-Колодезь славится своими пещерами - самыми протяженными в регионе.

18:04 Телегазета (12+)

18:30 Приключения тела. Документальный цикл (16+)

«Приключения тела» переносят горожанина, уставшего от стресса и однообразия жизни, в самые удивительные места планеты и заставляют пережить настоящий адреналиновый взрыв! Добровольцам-испытуемым приходится отказываться от сна, голодать в раскаленной пустыне, превращаться в культуриста, уплывать в шторм в открытое море, погружаться на дно зимнего Байкала, заходить в самое пекло пожара, летать на реактивном самолете и выжимать максимальную скорость из гоночного болида… На что способен наш организм в условиях экстремальной перегрузки? Как наш мозг реагирует на ситуацию на грани жизни и смерти? Какие таинственные механизмы включаются в нашем теле, чтобы помочь человеку выжить любой ценой?

19:00 Мультимир (6+)

Обезьянки из космоса.

Раскраска.

Профессор Почемушкин.

Незнайка в Солнечном городе.

19:30 Новости ТВ-21 (16+)

20:00 Детектив Ренуар - 1. 1 серия. Сериал (16+)

Франция. 2013 г.

Детектив.

В ролях: Сесиль Буа, Рафаэль Ленгле, Элоиз Годе, Генри Коэн, Бруно Сач, Тибо Тор.

После 10 лет жизни в Сингапуре, закончившихся разводом, Сесиль Ренуар возвращается на родину с четырьмя детьми и возобновляет работу в качестве майора криминальной полиции в крупном портовом городе на юге Франции. Она прекрасно понимает, что после такого продолжительного отсутствия ей придется преодолевать скептицизм подчиненных и доказывать свой профессионализм…

20:52 Познавательная программа (12+)

Как устроен барометр?

21:00 Карамель. 13, 14 серии. Сериал (16+)

Россия. 2011 г.

Комедия.

В ролях: Алла Юганова, Виктор Добронравов, Михаил Полицеймако, Александр Константинов, Лиза Мартинес, Ольга Тумайкина, Александр Шпагин, Георгий Сегал, Александра Фролова, Николай Зазуля.

Вокруг карамели, которую главной героине, 28-летней Ане, дает загадочная старушка в знак признательности за оказанную ей помощь, разворачивается целая история. Неуверенная в себе Аня, терпящая неудачи как в личной жизни, так и на работе, становится обладательницей волшебного дара: съев конфету, она начинает слышать мысли окружающих ее мужчин.

22:46 Познавательная программа (12+)

Кислоты и щелочи.

Строение вещества.

23:00 Новости ТВ-21 (16+)

23:30 Встречная полоса. 1 серия. Сериал (16+)

Россия. 2008 г.

Драма, приключения.

В ролях: Дмитрий Харатьян, Екатерина Семенова, Сергей Никоненко, Владислав Ветров, Камиль Тукаев, Андрей Шибаршин, Анастасия Панина, Борис Миронов, Вячеслав Бутенко, Валерий Гончар.

Сериал посвящен жизни и работе сотрудников ГИБДД, тем, кто дышит свинцом на дорогах, первым приходит на помощь и не брезгует взятками из рук беспечных водителей.

00:30 Телегазета (12+)

01:00 Новости ТВ-21 (16+)

01:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Город романтиков. В ЗАТО Островной дуют ветры такой силы, что жители называют эти места «краем летающих собак». Добраться сюда можно лишь морским путём – около 170 миль отделяют Островной от Мурманска. Суровый климат и удалённость благ цивилизации сформировали свой уклад жизни – в лучших традициях русской общины.

Каргополье - край спрятанного времени. Каргополь, некогда крупный процветающий купеческий город, в силу разных причин оказался на «обочине цивилизации». Это позволило городу и близлежащим селам сохранить уникальные памятники каменного и деревянного зодчества.

02:30 Новости ТВ-21 (16+)

03:00 Телегазета (12+)

03:30 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Капитан Кучин. История любви и смерти полярного капитана Александра Кучина, история преданности делу и самопожертвования ради высоких целей. История экспедиции Владимира Русанова – таинственной и трагической страницы в летописи освоения Арктики.

Было… Помнишь, друг?.. Воспоминания участников боевых действий в Афганистане. Посвящается ветеранам 335-го отдельного боевого вертолётного полка.

04:30 Новости ТВ-21 (16+)

05:00 Телегазета (12+)

05:16 Фильмы МКФ «Северный характер» (16+)

Другой берег. Автор фильма впервые попадает на родину своего отца, заброшенную деревню на самой окраине Кольского полуострова. В этом районе транспортного сообщения нет, путешествие связано с определенным риском. Здесь настоящий конец света - в этом месте заканчиваются линии электропередач Заполярья. Сюжет и герои фильма настолько тронули творческую группу, что материал был сделан буквально на одном дыхании.

Из века в век под звуки бубна. Лучшие номера ансамбля «Снежинка» и беседы с художественным руководителем ямальского коллектива Олегом Ролевым.