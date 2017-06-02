Узник ревдинской колонии ранил заключенного ложкой с заточенной ручкой

Осужденный, совершивший в период отбывания наказания тяжкое преступление, вновь предстанет перед судом.

Как стало известно, 24 октября 2016 года Евгений Кузьмичев, отбывающий уголовное наказание в ревдинской колонии, находясь на плацу и испытывая личную неприязнь к другому осужденному, используя в качестве оружия столовую ложку с двухсторонне заточенной ручкой, нанес два удара в бок, причинив потерпевшему тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.