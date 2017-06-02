В День защиты детей в Центре семейного чтения Мончегорска состоялся праздник для ребятни

День сюрпризов «Пусть радуются дети на мончегорской планете» организовала команда проекта «Нескучная продленка», входящего в число победителей грантового конкурса «Норникеля» (компонент программы «Мир новых возможностей»).



Для пришедших на праздник мальчишек и девчонок сотрудники библиотеки приготовили шутки, загадки, игры и небольшие подарки, сообщает kn51.ru.



Главный сюрприз - шоу мыльных пузырей от гостя из Мурманска. Ребята побывали в Пузыряндии - стране, где все связано с мыльными пузырями разных форм и размеров.

Этот праздник - лишь одно из многих мероприятий проекта «Нескучная продленка».

- Наш проект направлен на организацию досуга детей и подростков во внеурочное время и профилактику детской безнадзорности, - рассказала Kn51 зав. Центром семейного чтения Лидия Лесонен. - На время проекта Центр семейного чтения превратится в большую творческую площадку, где будут работать несколько территорий - праздников, игр, талантов и путешественников. На каждой территории запланировано проведение увлекательных и развивающих детских мероприятий.

Партнеры проекта - школа №7, отдел опеки и попечительства администрации Мончегорска, музей «Дети Великой отечественной войны» и общественная организация многодетных семей «Семья плюс».

Узнать о будущих мероприятиях «Нескучной продленки» можно в Центре семейного чтения по адресу: Лесная, 10 (тел.: (81536) 5-71-48), а также в разделе «Афиша» на Kn51.





