В этом году 11 дворов Мурманска попали в федеральный проект «Комфортная городская среда»

В этом году 11 дворов Мурманска попали в проект «Комфортная городская среда». Это федеральная программа по благоустройству дворовых территорий. На эти цели из федерального бюджета Мурманская область получила около 200 миллионов рублей. Лучшие представленные проекты жителей по облагораживанию дворов муниципалитеты воплотят в жизнь. А что же в других сотнях дворов? Об этом наш коммунальный репортаж.

Мурманчане возмущены грязью во дворах. За чистоту отвечают управляющие компании, а сами жители за чистотой следить не хотят. Главные блюстители чистоты во дворе, внимательные бабушки, больше всего возмущены грязью и мусором возле дома.

Проблема грязи во дворах это типичная проблема для города. Недавно мы делали материал на эту тему.

С приходом весны из под черного снега появился мусор, копившийся с прошлого года. По всему видимому, убирать его управляющие компании не торопятся. Есть много способов мотивировать нерадивых коммунальщиков. А чтобы сделать двор красе и лучше, можно принять участие в федеральной программе, представив свой проект благоустройства городской администрации.



Дмитрий Филиппов, глава Мурманска: «Сегодня мы находимся в одном из таких дворов, где жители провели соответствующие процедуры: собрались, обсудили, какие они хотят видеть изменения, предложили изменения на конкурс на этот. И мы подготовили проект по благоустройству этого района. Здесь будет и зеленая зона, и заборы, и проезжая часть, и контейнерная площадка».

Для участия в проекте мурманчанам необходимо провести собрание жильцов и придумать свой проект. Далее документы нужно передать в управление городского хозяйства.