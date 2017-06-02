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В Кандалакше задержали молодого человека, находящегося в федеральном розыске

15:0002 июня 2017Просмотров: 97

Днем 1 июня 2017 года сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району возле дома № 11 по улице Советская задержали подходящего по приметам мужчину, разыскиваемого сотрудниками УФСИН РФ.

Молодой человек 1990 года рождения, осужденный условно с испытательным сроком скрылся от контролирующих органов, что и явилось причиной объявления его в федеральный розыск.

Задержанный был доставлен в отдел УФСИН РФ. В данный момент решается вопрос об изменении меры наказания в отношении молодого человека, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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