В Кандалакше задержали молодого человека, находящегося в федеральном розыске

Днем 1 июня 2017 года сотрудники Отдела вневедомственной охраны по Кандалакшскому району возле дома № 11 по улице Советская задержали подходящего по приметам мужчину, разыскиваемого сотрудниками УФСИН РФ.

Молодой человек 1990 года рождения, осужденный условно с испытательным сроком скрылся от контролирующих органов, что и явилось причиной объявления его в федеральный розыск.

Задержанный был доставлен в отдел УФСИН РФ. В данный момент решается вопрос об изменении меры наказания в отношении молодого человека, сообщает пресс-служба Росгвардии.