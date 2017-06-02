В Мурманск зашло научно-исследовательское судно «Вячеслав Тихонов»

31 мая у пирса дальних линий морского порта Мурманск ошвартовалось научно-исследовательское судно «Вячеслав Тихонов».

Дальний пирс предоставили судну с точки зрения безопасной стоянки в морском порту, сообщает Росмопорт.

Судно зашло в морской порт для пополнения припасов и пробудет в нем до 6 июня.

Научно-исследовательское судно «Вячеслав Тихонов» оснащено самым современным оборудованием для ведения сейсморазведочных и геологоразведочных работ на континентальном шельфе, в том числе в сложных условиях арктических морей.

Научно-исследовательское судно геофизической разведки «Вячеслав Тихонов» флаг Россия, порт приписки Новороссийск было построено 4 августа 2011 года, сообщает сайт korabli.eu.

Судно построено по проекту «Ulstein X-Bow» норвежской компании Ulstein. Предназначено для проведения геологоразведочных работ на континентальном шельфе, прежде всего, в сложных климатических условиях Арктических и субарктических морей.

Церемония имянаречения и поднятия государственного флага России на первом в истории группы компаний «Совкомфлот» НИС геофизической разведки «Вячеслав Тихонов состоялась 16 сентября 2011 года в Сочи.

Судно получило имя выдающегося российского актёра, Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова, создавшего в отечественном кинематографе галерею незабываемых образов, на примере которых воспитано не одно поколение жителей России.









Фото сайта Росмопорта