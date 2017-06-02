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В Мурманске открылся спортивный клуб «X-Fit»

20:0102 июня 2017Просмотров: 72

«X-Fit» открылся. На трех этажах этого спортивного клуба есть бассейн, самый большой в Мурманской области тренажерный зал, залы единоборств и многое другое. Клуб уже начал работу и ждет первых посетителей.

Городскому жителю сегодня необходимо место, где он сможет не только быстро привести себя в хорошую форму, но и получить эмоциональную разгрузку после тяжелого дня. Давно известно, что спорт - лучшее лекарство от депрессии.

Анастасия Гулянина, фитнес-директор клуба «X-Fit»: «Сегодня у нас праздничный день. Мы так долго ждали этого момента. Мы открываем грандиозный зал. И это не просто место, куда вы можете прийти на тренировку, это и место, где вы можете расслабиться и просто отдохнуть».

Полторы тысячи квадратных метров. Большое количество современных тренажёров и уникальное оборудование. Но это не всё, чем может похвастать тренажерный зал X-Fitа.

Александр Маслов, старший тренер тренажерного зала клуба «X-Fit»: «Прежде всего, зал уникален своими масштабами. Это самый крупный зал не то что в города, а в области в целом.  Если, как правило, все клубы ограничиваются двумя зонами, кардио и силовой, здесь их шесть».

Отдельная зона для занятия единоборствами. Танцевальные классы, кардио зона. А на первом этаже - хамам, зона СПА и 30-метровый бассейн.

Оксана Христенко, фитнес-менеджер клуба «X-Fit»: «Все занятия в воде полезны, потому что в воде нереально получить травму, идет разгрузка позвоночного столба, практически нет противопоказаний к занятиям, и вообще, всегда вода вызывает кучу положительных эмоций и позволяет снимать стресс после эмоционального дня».

X-Fit - это первый за Полярным кругом фитнес-центр такого масштаба. Первые посетители остались довольны оборудованием, тренерским составом и обстановкой в клубе.

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