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В Мурманске трех девочек на инвалидных колясках не пустили в кафе

11:4502 июня 2017Просмотров: 534

Трех мам с особенными детьми не пустили в одно из кафе в центре Мурманска. Мамы выбрали заведение по принципу удобства. В кафе можно подняться на лифте прямо с улицы.

Сотрудники отказались пускать женщин с детьми и пояснили, что они действуют по инструкции. Но при этом отказались её показать.

Женщины много раз повторили, что инвалидные коляски - не просто средства передвижения, а необходимость для их детей.

«Я спросила администратора: а если бы я - взрослый человек, была бы в инвалидной коляске? Что тогда?», - говорит одна из мам. «Он внятно так и не ответил. Их аргумент, что это - частная территория. И они сами решают, кого пускать, а кого нет».

Также сотрудники кафе отказались представиться. Сказали, что сделают это только по решению суда.

«Мы чувствуем себя униженными, – говорит одна из мам. - Мы в шоке от того, что это происходит в Мурманске!».

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