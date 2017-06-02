В Мурманской области начался второй этап операции «Тонировка»

1 июня на территории Мурманской области стартовал второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка».

За первый день второго этапа операции дорожные полицейские составили 17 протоколов.

Главной задачей мероприятия является профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены тонированные стекла.

В операции лично принял участие заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Николаевич Усс. Вместе с личным составом управления госавтоинспекции в центре города он выявлял нарушителей и проводил с ними профилактические беседы.

Госавтоинспекция напоминает автовладельцам, что нарушение требований в части тонировки стекол влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Водитель имеет право устранить нарушение (снять тонировку) на месте либо позднее в срок, установленный вынесенным требованием сотрудника полиции.

В случае, если по истечению установленного срока тонировка не будет снята, при повторной остановке экипажем ДПС водитель будет немедленно доставлен в суд, поскольку по отношению к нему будет возбуждено административное делопроизводство за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.