16+
:
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области начался второй этап операции «Тонировка»

12:2102 июня 2017Просмотров: 77

1 июня на территории Мурманской области стартовал второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Тонировка».

За первый день второго этапа операции дорожные полицейские составили 17 протоколов.

Главной задачей мероприятия является профилактика нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами, на которых установлены тонированные стекла.

В операции лично принял участие заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Мурманской области Александр Николаевич Усс. Вместе с личным составом управления госавтоинспекции в центре города он выявлял нарушителей и проводил с ними профилактические беседы.

Госавтоинспекция напоминает автовладельцам, что нарушение требований в части тонировки стекол влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Водитель имеет право устранить нарушение (снять тонировку) на месте либо позднее в срок, установленный вынесенным требованием сотрудника полиции.

В случае, если по истечению установленного срока тонировка не будет снята, при повторной остановке экипажем ДПС водитель будет немедленно доставлен в суд, поскольку по отношению к нему будет возбуждено административное делопроизводство за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Читайте также
Полиция ищет очевидцев ДТП в районе торгового центра Мурманск МоллВ Кировске по кладбищу бродит голодный медведьЗавтра в Мурманской области ожидаются осадкиПервый круиз на Землю Франца-Иосифа стартует из Мурманска 14 июня
В Мурманской области экзамены по выбору у девятиклассников прошли в штатном режимеКировские рабочие едва не убили ребенка, очищая крышу от снега«Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничествеАлексей Венедиктов: Честность – лучшая политикаВ Мурманской области - ухудшение погодных условийПраздник в Териберке переносят из-за погоды
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс