В Мурманской области - ухудшение погодных условий

По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», по Мурманской области и в Мурманск наблюдается северо- восточный, северный ветер в порывах 15-20 м/сек, мокрый снег, налипание мокрого снега, сохранится до конца суток 2 июня.



МЧС рекомендует:



- населению избегать открытые пространства и места под деревьями, а также холмы и другие возвышенности;



- без необходимости не выходить на улицу, не отпускать детей без присмотра взрослых;



- по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте;



- соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах области;



- не выходить на водоёмы области и в море на маломерных судах;



- не перегружать электрические сети нагревательными приборами.





