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В Мурманской области - ухудшение погодных условий

12:1102 июня 2017Просмотров: 105

По данным ФГБУ «Мурманское УГМС», по Мурманской области и в  Мурманск наблюдается северо- восточный, северный ветер в порывах 15-20 м/сек, мокрый снег, налипание мокрого снега, сохранится до конца суток 2 июня.

МЧС рекомендует:

- населению избегать открытые пространства и места под деревьями, а также холмы и другие возвышенности;

- без необходимости не выходить на улицу, не отпускать детей без присмотра взрослых;

- по возможности воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте;

- соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах области;

- не выходить на водоёмы области и в море на маломерных судах;

- не перегружать электрические сети нагревательными приборами.


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