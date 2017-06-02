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Вор-домушник из Мурманской области извинялся в суде за совершенные преступления

13:2702 июня 2017Просмотров: 146

Приговором суда Александр Пономарев признан виновным в совершении серии краж с незаконным проникновением в жилище группой лиц по предварительному сговору.

Как стало известно, Пономарев с июля 2015 года по июль 2016 года обворовал дачные домики, находящихся на территории садово-огороднических товариществ, на сумму, превышающую 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Несмотря на отсутствие по уголовному делу отягчающих обстоятельств, полное признание Пономаревым своей вины, его раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, принесение извинений потерпевшим в судебном заседании, отсутствие судимостей, суд назначил Пономареву наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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