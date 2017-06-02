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WWF подготовил для рыбопромысловиков программу для картирования донных экосистем в Баренцовом море

09:3702 июня 2017Просмотров: 68

Рыболовецкие компании, работающие в Баренцевом море, получат набор инструментов, с помощью которых они прямо на промысле смогут собирать данные, необходимые для картирования уязвимых морских экосистем (УМЭ).

Определитель основных групп мегабентоса - крупных беспозвоночных Баренцева моря, руководство по сбору данных и компьютерная программа для их фиксации подготовлены по инициативе Всемирного фонда дикой природы при активном участии представителей рыбопромысловой науки и самих добывающих предприятий, сообщает пресс-служба Баренц-отделения

Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Работу по экологизации тралового лова в Баренцевом море WWF России ведет уже несколько лет. Одно из важных направлений – защита донных уязвимых морских экосистем, то есть наиболее ценных, с природоохранной точки зрения, участков морского дна и сообществ. Чтобы видеть картину целиком и понимать, в каких районах ограничивать промысел, а где его можно вести без значительного ущерба для природы, специалистам необходимо составить точную карту УМЭ. Рыболовецкие предприятия пошли навстречу и согласились взять на себя основную работу по сбору необходимых данных. На судах им предстоит проводить качественную и количественную оценку донных организмов, попадающих в трал в качестве прилова.

«Конечно, для капитанов и судовых экипажей это дополнительная нагрузка, но программа разработана так, чтобы минимально их загружать во время промысла. Мы проводим разъяснительную работу, возможно, будем поощрять наиболее активных людей. В итоге мы придем к общему пониманию, что без этой работы промысел будет затруднителен», – говорит Николай Демяненко, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера.

Понимая, что рыбаки могут не знать всего многообразия видов, обитающих на дне, WWF России совместно с ПИНРО (Полярный научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии) подготовил специальный справочник-определитель основных групп мегабентоса – крупных беспозвоночных Баренцева моря. С помощью этого пособия даже неспециалисту несложно понять, какие именно донные обитатели водятся в том или ином районе и попали в трал.

Собранные данные промысловикам предстоит заносить в электронный журнал. Для фиксирования информации и передачи ее на берег была выпущена специальная компьютерная программа, аналогов которой, по словам разработчиков, в России не существует.

«Раньше подобные данные собирали бессистемно. Наша программа позволяет не только легко вести учет в море, но и на берегу быстро объединять информацию с разных судов в один массив данных для анализа. При этом все сделано максимально просто, чтобы пользователь мог сразу ее освоить, и в процессе работы совершал минимум ошибок», – поясняет представитель НПК «Морская информатика» Андрей Пашковский.

В ближайшее время каждое промысловое судно в Баренцевом море получит полный комплект материалов, после чего начнется сбор данных по распределению донных сообществ. В результате будут построены карты уязвимых морских экосистем и определены участки, которые рыбаки должны избегать в процессе промысла.

«Еще год назад эти задачи казались невыполнимыми, и рыбаки, и ученые относились к ним с определенным скепсисом, –  рассказывает координатор программы по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей Голенкевич. – Однако, совместная работа WWF России, рыбаков и ученых оказалась исключительно плодотворной и принесла первые ожидаемые результаты. Впереди – основной этап работы, который потребует продолжения сотрудничества и не менее профессиональных согласованных действий всех сторон».

фото предоставлено пресс-службой Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF)

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