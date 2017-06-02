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За пять тысяч рублей – в колонию! В Мурманске осудили торговку наркотиками

20:0402 июня 2017Просмотров: 130

Сегодня в Первомайском суде Мурманска вынесли приговор молодой девушке, которая торговала наркотиками в особо крупном размере. Во время контрольной закупки она продала оперативникам 7 граммов гашиша.

На скамье подсудимых жительница Мурманска, ей всего 19 лет. Несмотря на юный возраст, она уже была судима за угон автомобиля. Тогда ей дали всего один год условно.

Ксения Оборотова, помощник прокурора Первомайского округа: «Прошло два месяца после приговора за совершение тяжкого преступления, а теперь особо тяжкое преступление, за которое предусмотрено наказание - только лишение свободы от 8 до 15 лет».

По данным следствия, подсудимая продала наркотики для своей выгоды, за гашиш она планировала выручить 5 тысяч рублей. Гособвинители просили для нее - 9 лет лишения свободы.

Ксения Оборотова, помощник прокурора Первомайского округа: «У нас девушка не встала на путь исправления и не достигла цели предупреждения о совершении преступления, поэтому гособвинение полагает, что невозможно ее исправление без изоляции от общества».

Суд вынес приговор, учитывая смягчающие обстоятельства: осужденная полностью признала вину, раскаялась и активно сотрудничала со следствием. Также подсудимая оказалась беременна.

Осужденную заключили под стражу в зале суда. Ближайшие пять лет и шесть месяцев девушка проведет в колонии общего режима. Она может обжаловать свой приговор в течение 10 дней.

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