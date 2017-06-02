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Завтра в Мурманской области ожидаются осадки

12:5402 июня 2017Просмотров: 41

Облачная с прояснениями погода. Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северный, северо-западный 12-17 м/с, днем на юге области 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днем +3+5°.

Прогноз погоды на 3 июня  по городам области

Пункт

Температура воздуха

Осадки

ночью

днем

ночью

днем

Кандалакша

+2..+4

+4..+6

умеренные осадки

небольшие осадки

Умба

+1..+3

+3..+5

умеренные осадки

умеренные осадки

Полярные Зори

+2..+4

+3..+5

умеренные осадки

небольшие осадки

Апатиты

+2..+4

+4..+6

умеренные осадки

небольшие осадки

Кировск

0..+2

+3..+5

умеренные осадки

небольшие осадки

Ковдор

+1..+3

+5..+7

умеренные осадки

небольшие осадки

Мончегорск

+1..+3

+3..+5

умеренные осадки

небольшие осадки

Ловозеро

+1..+3

+3..+5

умеренные осадки

умеренные осадки

Оленегорск

+1..+3

+4..+6

небольшие осадки

небольшие осадки

Никель

0..+2

+3..+5

умеренные осадки

небольшие осадки

Заполярный

0..+2

+3..+5

умеренные осадки

небольшие осадки

Североморск

0..+2

+3..+5

умеренные осадки

небольшие осадки

Мурманск

0..+2

+3..+5

умеренные осадки

небольшие осадки

 

Прогноз температуры воздуха по Мурманску на 3 июня

Температура воздуха

утром 0..+2

днем +3..+5

вечером +2..+4

Осадки

умеренные осадки

умеренные осадки

умеренные осадки
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