Барк «Седов» выйдет в рейс 16 июня

Сейчас на борту находятся 104 практиканта из Морского института МГТУ, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева и других образовательных организаций Росрыболовства.

Об этом сообщает пресс-служба МГТУ.

Выход в рейс согласно графику, утверждённому Росрыболовством, запланирован на 16 июня 2017 года из порта Светлый.

Маршрут рейса «Седова» во многом совпадает с маршрутом «Крузенштерна» - из-за совместного участия в международной регате больших парусных судов.

По окончании учебной навигации 17 августа 2017 года барк «Седов» вновь вернётся в Калининградскую область для проведения ремонтных работ и подготовки к рейсам 2018 года.

Напомним, исходя из распоряжения Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 14 апреля 2017 года, УПС «Седов» был закреплен на праве оперативного управления за Калининградским государственным техническим университетом с согласия правопреемника.

Таким образом, изменилась только география оперативного управления, сам же парусник, как «Крузенштерн» и «Паллада», по-прежнему остаётся в собственности Федерального агентства по рыболовству.