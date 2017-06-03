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Музыка, танцы и ситар. На этих выходных в Заполярье пройдет фестиваль индийской культуры

12:0003 июня 2017Просмотров: 269

В эти выходные в Муманской области пройдет 7-й традиционный фестиваль индийской культуры. В этом году он посвящен 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Индией и 70-летию обретения Индией независимости.

Особенность нынешнего фестиваля и в том, что он пройдет в двух городах - традиционно в Мурманске и впервые в Кировске.

Главным гостем фестиваля вновь станет полюбившийся северянам певец из Индии Битту Маллик, который стал гостем программы "Наше утро".

Он - знаток во многих стилях индийской музыки, с детства гастролирующий по Индии и другим странам. 

Впервые в Заполярье на концерте Битту Маллика можно будет услышать легендарный индийский ситар.

Его представит московская музыкант-мультиинструменталист, певица, участница различных музыкальных проектов и фестивалей Наталья Лучезарова. Также можно будет услышать традиционные индийские ударные инструменты таблы в исполнении московского музыканта Арка Чайтанья.

Еще одной премьерой фестиваля станет выступление мастера классических индийских танцев из Минска Надежды Скляренко.

Помимо концерта с участием Битту Маллика и других гостей северяне смогут увидеть и стать участниками одного из крупнейших праздников Индии – Джаганнатха Ратха-ятры, Праздника колесниц, который на родине ежегодно собирает до миллиона гостей.

Также на фестивале, организованном Центром ведической культуры Мурманска при поддержке областного Комитета по культуре и искусству, выступят танцоры, йоги, состоится дегустация блюд индийской кухни, фотосессия в сари и многое другое.

3 июня в 15:00 в сквере на ул. Ленинградской начнется Праздник колесниц, в 17:00 в областной филармонии пройдет концерт с участием Битту Маллика.

4 июня фестиваль переместиться в Кировск. Здесь Праздник колесниц и концерт состоятся в 14:00 и 16:00 соответственно, местом проведения станет Городской дворец культуры на ул. Мира.

5 июня в Мурманске в 19:00 в ДК Роста всех желающих ждут на мастер-класс классических индийских танцев Надежды Скляренко. Вход свободный.

Подробности Фестиваля индийской культуры в Мурманске на сайте  и в группе

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