Названы самые чистые регионы России по итогам весны

Согласно данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», лучше всего экологическая ситуация весной складывается в Тамбовской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль».

Новичками в десятке лидеров стали Ростовская и Курская области. Аутсайдеры — Челябинская, Свердловская, Ленинградская и Московская области.

Несмотря на некоторое улучшение экологической составляющей, в конце списка, так же как и зимой, остаются Курганская и Тверская области.