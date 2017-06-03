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Названы самые чистые регионы России по итогам весны

18:3003 июня 2017Просмотров: 151

Согласно данным «Экологического рейтинга субъектов РФ», лучше всего экологическая ситуация весной складывается в Тамбовской области, Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль».

Новичками в десятке лидеров стали Ростовская и Курская области. Аутсайдеры — Челябинская, Свердловская, Ленинградская и Московская области.

Несмотря на некоторое улучшение экологической составляющей, в конце списка, так же как и зимой, остаются Курганская и Тверская области. 

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