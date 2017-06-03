Необъяснимо, но факт: холодная погода оказала поддержку российской промышленности

Годовой темп прироста российского ВВП во II квартале может увеличиться вдвое по сравнению с предыдущим кварталом.

Об этом сообщает Банк России.

Продолжающееся восстановление спроса и предложения, а также благоприятные внешнеэкономические условия окажут поддержку выпуску товаров и услуг.

В апреле производственная активность демонстрировала рост. Годовой темп прироста промышленного производства с устранением календарного факто­ра ускорился до максимального значения с января 2015 года.

Поддержку промышленности оказали холодная погода (рост производства электрической и тепловой энергии в апреле был существенным) и восстановление внутреннего спроса.

Потребительский спрос в апреле также восстанавливался. Оборот розничной торговли перестал сокращаться в годовом сопоставлении.

В этих условиях увеличился выпуск потребительских товаров, в том числе товаров длительного пользования – бытовой техники и автомобилей, продажи которых в последние месяцы растут.