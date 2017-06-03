Первый круиз на Землю Франца-Иосифа стартует из Мурманска 14 июня

Первый из десяти летних круизов на архипелаг запланирован на 14 июня.

Около тысячи туристов посетят архипелаг Земля Франца-Иосифа этим летом, сообщил заместитель директора по туризму и экологическому просвещению национального парка «Русская Арктика» Виктор Кузнецов.

«Территорию парка и, соответственно, архипелаг Земля Франца-Иосифа в этом году планируется, что посетит около тысячи туристов в ходе десяти круизов. Туристов больше всего интересуют встречи с белыми медведями и моржами. Вот их как раз чаще всего можно наблюдать в районе Земли Франца-Иосифа», - сказал Кузнецов.

Первый круиз начнется 14 июня из Мурманска на атомном ледоколе «50 лет Победы». Судно посетит архипелаг во время рейса на Северный полюс.

Как уточнили в «Русской Арктике», обычно ледокол заходит на архипелаг на обратном пути и посещает два-четыре острова, высадки туристов осуществляются вертолетом или на специальных лодках- зодиаках, сообщает ТАСС.



