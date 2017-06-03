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Полиция разыскивает без вести пропавшего Ипатова Юрия Борисовича

13:3003 июня 2017Просмотров: 115

Полиция разыскивает  без вести пропавшего Ипатова Юрия Борисовича 04.08.1963 года рождения, уроженец Мурманска.

Мужчина ушел из дома 26 мая 2017 года и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Ранее отбывал он наказание в исправительной колонии, освободился из мест лишения свободы в марте текущего года. В полицию заявление о его розыске поступило 29 мая текущего года.

Приметы: рост 166-170 см, на вид 54 года, худощавого телосложения, лицо бледное овальное.

Просьба всех, кто знает о местонахождении Ипатова Юрия Борисовича, сообщить в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску), 40-60-89 (группа розыска), 8-811-311-70-20, 8-811-339-89-41 (отряд ППД «МурманСпас»).

 


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