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Полиция разыскивает без вести пропавшего мурманчанина

17:0003 июня 2017Просмотров: 93

Полиция разыскивает пропавшего без вести 28-летнего Евгения Паялова.

По информации, поступившей от родственников, 28 мая Евгений около 11.00 попал в ДТП в районе пр. Кольский, д. 44, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 170-176 см, волосы темно-русые короткие. Загорелый.

Был одет: синие джинсы, черная олимпийка, черные кроссовки.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Евгения Паялова, просьба сообщить в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску по телефонам: 8 (8152) 40-76-10 (дежурная часть), 45-60-89, 02 (полиция) или 8-911-339-89-41, 8-953-750-90-30 (отряд ППД «МурманСпас»).

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