Сегодня в Мурманском краеведческом музее состоится День открытых дверей

3 июня с 11.00-18.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится День открытых дверей, приуроченный к Международному дню защиты детей.

Музей располагает 15 стационарными экспозициями, в которых рассказывается о природе края, его истории с древнейших времен, об истории и развитии Мурманского края в довоенный период и Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в послевоенный период, об экономике области до 1985 года.

Жители Заполярья смогут увидеть предметы, которые расскажут не только об истории музея, но и о коллекциях, которые бережно хранятся в его фондовом собрании на протяжении 90-летней истории существования.

В этот день у посетителей будет возможность познакомиться с временными выставками музея: фотовыставка «Эллисиф Вессель – жизнь и работа в приграничье» из фондового собрания Варангер Музея (Норвегия), мини-выставка «Пионерии – 95лет!» из цикла «Сделано в СССР», интерактивная выставка «Телевизионная Кухня», посвящённой 25-летнему юбилею телекомпании ТВ-21, выставка «Собаки на войне. Применение служебных собак в частях Карельского фронта», выставка «Революционный 1917. Документы свидетельствуют» из фондового собрания Музея современной истории России (Москва) и другие.

В День открытых дверей вход на постоянные и временные выставки Мурманского областного краеведческого музея бесплатный для всех категорий посетителей.