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Сотрудник УФСИН победил в соревнованиях по бегу в Санкт-Петербурге

11:0003 июня 2017Просмотров: 67

В Санкт-Петербургском институте повышения квалификации работников ФСИН России прошли лично-командные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди обучающихся института.

В забеге на 1000 метров приняли участие 75 слушателей, проходящих первоначальную подготовку и повышение квалификации на базе института.

Самым быстрым участником состязания стал сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Мурманской области лейтенант внутренней службы Павел Епифановский. Результат Павла, опередившего ближайшего преследователя на 5 секунд, - 3,04 минуты, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области. 

Победитель недавно зачислен в ряды бойцов спецназа мурманского УФСИН после  успешного преодоления им вступительных испытаний, и в настоящее время он проходит первоначальное профессиональное обучение. Павел Епифановский активно занимается различными видами спорта, среди которых любимыми являются бег и плавание.

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