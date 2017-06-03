В Алакуртти дорожная полиция задержала нетрезвого мужчину без прав

На улице Содружества в селе Алакуртти сотрудниками дорожно-патрульной службы за нарушение ПДД был остановлен автомобиль «ВАЗ». За рулем находился 46-летний житель поселка Зеленоборский.

У гражданина были выявлены внешние признаки алкогольного опьянения,

Проведенная на специальном приборе процедура освидетельствования подтвердила этот факт.

Кроме того, оказалось, что мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: был судим, состоит на административном надзоре, водительских прав никогда не имел, весной 2017 года привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, срок которого не истек.

По факту возбуждено уголовное дело по статье. Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, сообщает МО МВД России «Кандалакшский».