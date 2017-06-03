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В краеведческом музее расскажут про врача-хирурга Василия Цвинева

15:0003 июня 2017Просмотров: 570

В Мурманском областном краеведческом музее работает мини-выставка, посвящённая трудовой деятельности Заслуженного врача РСФСР, хирурга Василия Александровича Цвинева. Выставка приурочена ко Дню Медицинского работника, отмечаемого в России ежегодно в третье воскресенье июня.

Василий Александрович Цвинев родился в 1885 году в городе Риге. В 1916 году окончил медицинский факультет Императорского Юрьевского Университета (г.Калуга) с присвоением степени лекаря.

С июля 1934 года Василий Александрович Цвинев работал в Мурманском Окрздравотделе  в  должности заведующего хирургическим отделением.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. заведовал хирургическим отделением Мурманской городской больницы, состоял консультантом эвакогоспиталя, расположенного в данной больнице. В 1941 г. – заведующий отделением переливания крови. С 1944-1946 гг. – главный врач поликлиники № 3 г. Мурманска.

Василий Александрович Цвинев зачинатель противораковой борьбы в Мурманской области. В 1947 г. стал руководителем первого онкологического кабинета. Вел обширную диагностику, лечебную и консультативную работу среди жителей Мурманска и области. Онкопункт стал основой для создания областного онкологического диспансера.

В 1948 году В.А. Цвинев заведовал вторым терапевтическим отделением областной больницы.

В июне 1949 года Цвиневу Василию Александровичу присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».

В 1951–1956 гг. работал по переводу заведующим хирургическим отделением железнодорожной  больницы города Мурманска.

С апреля 1956 года работал в поликлинике № 3 города Мурманска хирургом.

С 28 августа 1959  в возрасте 74 лет вышел на пенсию. Похоронен в Мурманске в 1967 году.

Награжден орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина.

Посетители увидят  личные документы В.А. Цвинева из фондов Мурманского областного краеведческого музея, медицинские хирургические инструменты.

Выставка будет работать до 21 июля.

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