16+
+
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманской области стартует конкурс фотографий «Посади Дерево!»

15:3003 июня 2017Просмотров: 249

В рамках Года экологии, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области объявляет о старте конкурса фотографий «Посади Дерево!»

Конкурс проводится в целях формирование активной жизненной экологической позиции подрастающего поколения, восстановления и увеличения количества посаженных деревьев.

Задачами конкурса является получение практического опыта в посадке деревьев, экологическое воспитание, формирование экологической культуры подрастающего поколения, бережного отношения к окружающей природной среде,

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений и их семьи. Работы принимаются в срок с 30 мая по 29 сентября 2017 года.

Обязательным условием участия в конкурсе является согласие от родителей (законных представителей) ребенка – автора работы с требованиями Положения о конкурсе детского рисунка.

Порядок и условия проведения конкурса, содержатся в Положении о его проведении.


Читайте также
В Алакуртти дорожная полиция задержала нетрезвого мужчину без правВ краеведческом музее расскажут про врача-хирурга Василия ЦвиневаПервый круиз на Землю Франца-Иосифа стартует из Мурманска 14 июняВ Мурманском художественном музее работает мини-выставка, посвященная Марку Шагалу
Полиция разыскивает без вести пропавшего Ипатова Юрия БорисовичаС 5 июня изменится расписание автобусного маршрта №6ТНеобъяснимо, но факт: холодная погода оказала поддержку российской промышленностиМузыка, танцы и ситар. На этих выходных в Заполярье пройдет фестиваль индийской культурыСиноптики рассказали, когда потеплеет в Мурманской областиСотрудник УФСИН победил в соревнованиях по бегу в Санкт-Петербурге
Комментарии
Июнь2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на FacebookTwitter
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. Правила использования контента сайта ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  
создание сайта - Старт Икс