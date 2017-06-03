В России назвали самую востребованную профессию

Российским предприятиям сложнее всего найти специалистов в инженерной области.

Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Роструда Всеволод Вуколов на площадке Петербургского международного экономического форума.

«На сегодняшний день главная (проблема) все-таки для предприятий — они не могут найти специалиста в инженерной отрасли, не могут найти именно специалиста в сфере производственного блока. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, необходимо уделять внимание подготовке специалистам именно в сфере производства», — сказал Всеволод Вуколов.