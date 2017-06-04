15 июня у каждого появится возможность задать вопрос Владимиру Путину

Задайте вопрос президенту. 15 июня в прямом эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России» выйдет специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Свой вопрос президенту вы можете задать через единый центр обработка сообщений – позвонив по телефону 8-800-200-40-40, отправив смс-сообщение на номер 0-40-40, записав короткий видеовопрос в соцсетях Вконтакте или Одноклассники.

Центр начал свою работу 4 июня и будет функционировать вплоть до окончания прямого эфира программы.



Все поступившие вопросы будут соответствующим образом обработаны во время прямого эфира.