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Мурманские любители морской рыбалки, несмотря на непогоду, вышли в Кольский залив за треской

21:3804 июня 2017Просмотров: 300

Низкое атмосферное давление, моросящий дождь и легкая волна  не отпугнула рыболовов-любителей на Кольском заливе. Настоящие ценители этого вида отдыха и промысла размотали удочки и накачали резиновые лодки. Благо, что рыбачить в полярный день на заливе можно круглосуточно.

Азартные мурманчане ловят рыбу на куски селёдки, скумбрии, а также на морского червя - нереиса. Последнего не купить в рыболовном магазине. Приходится на отливе копать его в песке. Так что лопата - еще одна снасть любителя ловли трески. Кстати, в нашем заливе попадается не только эта популярная рыба. Клюёт и пикша, камбала, морской ёрш, заполярный ликод, сайда, сельдь и морской окунь. Рыболовные лодки регулярно проверяют инспекторы ГИМС и пограничники. Следят, и за соблюдением техники безопасности на воде - наличии спасательного жилета, и за тем, чтобы в прилове у любителей не было камчатского краба. Вылов этого морского обитателя в Кольском заливе категорически запрещен на любую снасть.

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