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На Северном флоте наградили участников чемпионата по офицерскому троеборью

14:1604 июня 2017Просмотров: 66

На стадионе центрального спортивного клуба армии в главной базе Северного флота – Североморске, состоялось награждение победителей и призёров чемпионата офицерского троеборья.

В соревнованиях принимали участие сборные объединений и соединений Северного флота.

Первое место в командном зачете завоевали спортсмены команды «Гроза» – объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота, второе – «Тайфун» – подводных сил, третье «Альбатрос» – Кольской флотилии разнородных сил.

Команда-победитель награждена переходящим кубком командующего Северным флотом, а лучшим троеборцам в личном зачете вручены медали и грамоты.

Троеборье включало три вида состязаний: стрельба из 9-мм пистолета Макарова, легкоатлетический кросс на 1, 2 и 3 км и плавание на дистанции 100, 200 и 300 м на время, сообщает пресс-служба СФ.

Участники чемпионата, в котором было как командное, так и личное первенство выступали в трех возрастных группах с соответствующими нормативами: до 30 лет, до 40 лет и старше. Для выполнения упражнения участникам предоставлялась всего одна попытка.

Победитель чемпионата определялся по наибольшей сумме очков.

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