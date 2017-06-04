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Полиция ищет очевидцев декабрьского ДТП по дороге в Росляково

15:3304 июня 2017Просмотров: 94

9 декабря 2016 года в 5:25 на проезжей части автоподъезда к городу Североморску между Мурманском и поселком Росляково произошло ДТП с участием автомобилей «Митсубиши Лансер» и «Фольксваген Шаран».

В результате ДТП пассажирам «Митсубиши Лансер» - мужчинам 1978 и 1979 года рождения - причинен тяжкий вред здоровью.

Для проведения полной и всесторонней проверки необходимо установить очевидцев по факту ДТП.

Сотрудники полиции просят граждан, ставших очевидцами происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о нем, позвонить по телефонам: 8 (8152) 45-09-28, 8-963-359-04-46.

 

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