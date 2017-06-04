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В Росляково просёлочная дорога, ведущая к заливу засыпана мусором

14:2104 июня 2017Просмотров: 67

В новом районе Мурманска Росляково, дорога, ведущая к заливу, засыпана мусором. Видимо, сюда в черту города всю зиму коммунальщики свозили снег с улиц в перемешку с отходами.

В результате - в черте города образовалась свалка. Еще в прошлом году по этому просёлку можно было доехать до берега. Теперь путь преграждают мусорные кучи. Это была излюбленная дорога к воде для любителей морской рыбалки и прогулок для романтических парочек из Росляково.зТеперь благодаря «экономии» предприимчивых исполнителей коммунальных услуг - в черте города неподалёку от берега образовалась череда мусорных редутов.

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